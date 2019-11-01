Демократы и республиканцы по-разному оценили показания Моррисона

В Конгрессе США в четверг в рамках расследования о возможности импичмента в отношении президента Дональда Трампа перед тремя комитетами Палаты представителей на закрытых слушаниях выступил старший советник по вопросам России и Европы в Совете национальной безопасности Тим Моррисон.

Демократы, поддерживающие расследование, и республиканцы, выступающие против него, разошлись в оценках открытого для прессы вступительного заявления Моррисона и его показаний. Президент Трамп процитировал слова чиновника о том, что он не был обеспокоен содержанием его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, и поблагодарил Моррисона за "честность".

Демократы, однако, утверждают, что советник подтвердил показания ряда свидетелей, выступавших прежде, о том что финансовая помощь Украине летом этого года была заморожена с целью добиться от властей этой страны возобновления расследования деятельности сына Джо Байдена, политического оппонента Трампа.

"Голос Америки" отмечает, что Моррисон действительно дал понять законодателям, что он не увидел ничего "плохого" в содержании телефонного разговора Трампа и Зеленского и что обсуждаемые ими темы не показались ему "чем–то незаконным". Он также подтвердил верность опубликованной расшифровки этого разговора. При этом, однако, он не стал отрицать, что посол США в ЕС Гордон Сондланд сказал ему, что президент разморозит военную помощь Украине, если Киев объявит о начале уголовного расследования в отношении сына Байдена.

Тим Моррисон уходит из Белого Дома, однако подчёркивает, что это не связано с расследованием об импичменте.