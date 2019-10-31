Конгрессмены проголосовали за порядок импичмента Дональда Трампа

Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за порядок процедуры импичмента 45-го президента страны Дональда Трампа.

Резолюцию поддержали 232 из 431 конгрессмена с правом голоса. Против проголосовали 196 членов нижней палаты. Трансляция заседания велась на сайте Конгресса. За резолюцию голосовал 231 из 234 конгрессменов-демократов и один независимый член Конгресса, 196 республиканцев проголосовали против.

Парламентское расследование против президента началось 24 сентября. Принятый сегодня документ предусматривает проведение публичных слушаний в ходе расследования против Трампа и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют президент США и противники импичмента в Конгрессе.

За что голосовали конгрессмены?

Члены Палаты представителей голосовали в четверг не за отстранение Дональда Трампа от власти, а за правила проведения расследования, которое может привести к такому отстранению. Конституция США позволяет Конгрессу "уволить" главу государства, но мало говорит о том, как именно это следует делать.

Для расследования обвинений против Трампа демократы предложили схему, похожую на процедуру импичмента 42-го президента Билла Клинтона.

Демократы, которые имеют в Палате представителей большинство, обвиняют Трампа в превышении служебных полномочий и попытке использовать главу другого государства в предвыборной кампании в США. Вести расследование обвинений будут два парламентских комитета: юридический и по делам разведки.

Как будет проходить расследование против Трампа

Комитет по делам разведки получит право проводить публичные слушания по вопросам, связанным с обвинениями против Трампа, и публиковать расшифровки слушаний, которые велись в закрытом режиме до принятия резолюции. Глава комитета и его заместители смогут задавать вопросы свидетелям, вызванным для дачи показаний. ​

В документе подробно описаны правила проведения открытых слушаний и выдачи повесток свидетелям. В резолюции говорится, что по итогам расследования Комитет по разведке должен будет подготовить доклад для Юридического комитета, который, в свою очередь, должен будет решить, по каким именно статьям будут вынесены обвинения, ведущие к импичменту. Эти обвинения будут выставлены на голосование нижней палаты. Если она выскажется за импичмент, обвинения должен будет подтвердить контролируемый республиканцами Сенат – голосами не менее 67 сенаторов из 100.

Защитники президента в Комитете по разведке смогут вызывать собственных свидетелей и запрашивать документы повесткой. Для этого им потребуется одобрение главы или большинства членов комитета. Кроме того, такое право получат сам Трамп и его представители, которым можно будет участвовать в заседаниях комитета.

Как отреагировал Белый дом

Сразу после завершения голосования Белый дом выпустил официальное заявление с критикой итогов голосования. "Президент не сделал ничего плохого, и демократы это знают. [Спикер нижней палаты] Нэнси Пелоси и одержимые этим незаконным процессом импичмента демократы не повредят президенту Трампу; это вредит американскому народу", – сказано в заявлении.