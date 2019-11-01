Суд оштрафовал центр "Мемориал" по жалобе УФСБ Ингушетии

Тверской суд Москвы штрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей по обвинению в неисполнении закона об "иностранных агентах". Поводом послужила жалоба управления ФСБ по Ингушетии на отсутствие на странице местного представительства организации в фейсбуке информации о включении в реестр НКО-"иноагентов". Об этом в пятницу сообщил председатель "Мемориала" Александр Черкасов.
Адвокаты просили освободить организацию от ответственности или назначить наказание ниже минимального размера штрафа. Защита подчёркивает, что обязанность для НКО, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве “иностранного агента”, является унизительной. "Мемориал" осуществляет деятельность во благо граждан России, говорится на сайте организации.
Неделю назад международное общество "Мемориал" и главу его правления Яна Рачинского оштрафовали на сумму 400 тысяч рублей по такой же административной статье и тоже по жалобе УФСБ Ингушетии. Протокол был составлен Роскомнадзором в связи с тем, что на ютьюб-канале ингушского отделения "Мемориала" отсутствует маркировка "иностранного агента" на каждом материале. В ходе заседания суда представитель ведомства утверждал, что это "нарушает права человека на получение полной информации".
- Международное общество "Мемориал" и входящий в его структуру правозащитный центр "Мемориал" были внесены в реестр иностранных агентов в 2016 году.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.
- На сегодняшний день в реестр иностранных агентов внесены более 150 некоммерческих организаций и СМИ, среди них – ассоциация "Голос", движение "За права человека", Фонд борьбы с коррупцией, Комитет против пыток, Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время", "Голос Америки".
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