Суд оштрафовал центр "Мемориал" по жалобе УФСБ Ингушетии

Тверской суд Москвы штрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей по обвинению в неисполнении закона об "иностранных агентах". Поводом послужила жалоба управления ФСБ по Ингушетии на отсутствие на странице местного представительства организации в фейсбуке информации о включении в реестр НКО-"иноагентов". Об этом в пятницу сообщил председатель "Мемориала" Александр Черкасов.

Адвокаты просили освободить организацию от ответственности или назначить наказание ниже минимального размера штрафа. Защита подчёркивает, что обязанность для НКО, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве “иностранного агента”, является унизительной. "Мемориал" осуществляет деятельность во благо граждан России, говорится на сайте организации.

Неделю назад международное общество "Мемориал" и главу его правления Яна Рачинского оштрафовали на сумму 400 тысяч рублей по такой же административной статье и тоже по жалобе УФСБ Ингушетии. Протокол был составлен Роскомнадзором в связи с тем, что на ютьюб-канале ингушского отделения "Мемориала" отсутствует маркировка "иностранного агента" на каждом материале. В ходе заседания суда представитель ведомства утверждал, что это "нарушает права человека на получение полной информации".