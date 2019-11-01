Правительство одобрило строительство платной скоростной автомобильной трассы Москва – Казань. Дорога протяжённостью 794 километра оценивается в 730 миллиардов рублей, большая часть расходов ляжет на бюджет. На реконструкцию существующей трассы М7 "Волга" не нашлось денег, от конкурирующего проекта строительства скоростной железнодорожной магистрали чиновники отказались.

Платная трасса до Казани фактически заменит существующую бесплатную дорогу. Новая трасса пройдёт по маршруту Москва – Владимир – Муром – Арзамас – Сергач – Канаш – Казань, параллельно существующей М7, но в обход Нижнего Новгорода и Чебоксар, утверждает агентство РБК. Существующая двухполосная дорога нуждается в реконструкции и расширении, на неё приходится 16 процентов от общего грузопотока в стране.

В июле глава Министерства экономического развития Максим Орешкин, проехавший по дороге до Тольятти, рассказал, что чуть не пробил на ней колесо. "Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги", – цитировало его тогда агентство РИА "Новости". В июле на совещании по развитию дорожных проектов правительству предложили выбрать между полной реконструкцией М7 и новой платной дорогой.

Официально от реконструкции отказываться не стали, на неё будут "искать ресурсы". Вице-премьер Максим Акимов заявил, что ремонт бесплатной дороги был бы "дороже на 200 миллиардов".

Одним из конкурирующих проектов было строительство скоростной железнодорожной ветки до Казани. Новая дорога должна была сократить время в пути с 14 до 3,5 часа. Стоимость проекта оценивалась сначала в 1,7, а затем в 1,3 триллиона рублей. Денег на строительство у государства нет, признал в декабре 2017 года министр транспорта Максим Соколов.

В марте газета "Коммерсантъ" писала, что против дороги и за трассу выступает президент Владимир Путин. Ветка железной дороги показалась правительству слишком дорогой, кроме того, эксперты сомневались в стабильном пассажиропотоке по этому направлению. Дорогу могут построить в Санкт-Петербург.

Работы по строительству новой трассы стартуют в 2020 году с прокладки новых участков между Москвой и Владимиром. Протяженность этих участков составит 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска, передает корреспондент РБК. Одновременно стартует второй этап, в рамках которого планируется проложить участок дороги протяжённостью около 143 км в обход Казани с юга – через город Канаш в Чувашии и татарское село Шали. Доделать дорогу полностью государство планирует к 2027 году.

Самая длинная существующая платная трасса в России не достроена за 9 лет. Дорога М11 Москва – Санкт-Петербург протяжённостью 684 километра должна быть полностью открыта в ноябре, работы начались в 2010 году. Её строительство сопровождалось экологическими скандалами, в среднем поездка по ней обойдётся от полутора до двух тысяч рублей, писали "Известия".