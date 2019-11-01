Фарадж предложил Джонсону альянс на выборах, но выдвинул условия

В Великобритании лидер Партии Брекзита Найджел Фарадж предложил лидеру консерваторов премьер-министру Борису Джонсону предвыборный альянс, однако назвал условием его создания отказ Джонсона от соглашения о Брекзите, которое он ранее заключил с ЕС.

По словам Фараджа, это соглашение не является настоящим Брекзитом, поскольку его условия предполагают сохранение тесных связей Британии с ЕС и после выхода из него. Лидер Партии Брекзита фактически повторил мнение президента США Дональда Трампа, который накануне в беседе с Фараджем раскритиковал соглашение.

Если Джонсон не выполнит условие, то, по словам Фараджа, Партия Брекзита на выборах выставит своих кандидатов во всех избирательных округах и будет конкурировать в том числе и с консерваторами.

Многие комментаторы считают, что в этом случае шансы консерваторов на формирование большинства в парламенте упадут - из-за особенностей британской избирательной системы. Депутаты избираются по одномандатным округам в один тур, иными словами, набравший большинство голосов кандидат становится депутатом. В случае, если голоса сторонников Брекзита разделятся между консерваторами и Партией Брекзита, победа может уйти к лейбористам или представителям другой партии.

Джонсон пока не отреагировал на предложение Фараджа, однако британские СМИ приводят высказывания представителей Консервативной партии, которые отвергают его.