Фарадж предложил Джонсону альянс на выборах, но выдвинул условия

В Великобритании лидер Партии Брекзита Найджел Фарадж предложил лидеру консерваторов премьер-министру Борису Джонсону предвыборный альянс, однако назвал условием его создания отказ Джонсона от соглашения о Брекзите, которое он ранее заключил с ЕС.
По словам Фараджа, это соглашение не является настоящим Брекзитом, поскольку его условия предполагают сохранение тесных связей Британии с ЕС и после выхода из него. Лидер Партии Брекзита фактически повторил мнение президента США Дональда Трампа, который накануне в беседе с Фараджем раскритиковал соглашение.
Если Джонсон не выполнит условие, то, по словам Фараджа, Партия Брекзита на выборах выставит своих кандидатов во всех избирательных округах и будет конкурировать в том числе и с консерваторами.
Многие комментаторы считают, что в этом случае шансы консерваторов на формирование большинства в парламенте упадут - из-за особенностей британской избирательной системы. Депутаты избираются по одномандатным округам в один тур, иными словами, набравший большинство голосов кандидат становится депутатом. В случае, если голоса сторонников Брекзита разделятся между консерваторами и Партией Брекзита, победа может уйти к лейбористам или представителям другой партии.
Джонсон пока не отреагировал на предложение Фараджа, однако британские СМИ приводят высказывания представителей Консервативной партии, которые отвергают его.
- Досрочные выборы в Палату общин пройдут 12 декабря. Главным вопросом выборов станет Брекзит - выход Британии из ЕС. Консерваторы, как ожидается, будут вести кампанию в поддержку Брекзита на условиях заключённого Джонсоном договора. Лейбористы - за повторный референдум. Либерал-демократы и шотландские националисты - за отказ от Брекзита.
- Партия Фараджа не представлена в парламенте, однако на выборах в Европарламент весной этого года она оказалась на первом месте (они проводятся по пропорциональной системе). С тех пор, по опросам, её популярность упала.
- Найджел Фарадж - один из идеологов выхода Британии из ЕС. Он выступает за максимально "жёсткий" Брекзит. В его поддержку неоднократно выступал Дональд Трамп.
- Накануне президент США призвал Фараджа и Джонсона заключить на выборах союз.
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