Половина жителей США выступили за импичмент Трампу. Половина — против

Население США разделилось почти пополам по вопросу о необходимости импичмента 45 президенту Дональду Трампу. 49 процентов американцев выступают за отстранение политика от власти, 47 процентов — против, показал опубликованный в пятницу опрос Washington Post-ABC News. Аналогичную оценку даёт усреднение других социологических опросов, указывает сайт RealClearPolitics.

Против импичмента выступают 82 процента республиканцев, за — 82 процента демократов, отмечается в опросе WP/ABC. Среди американцев, не причисляющих себя к сторонникам двух партий, против "увольнения" Трампа 49 процентов населения, за — 47 процентов.

В четверг Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за порядок процедуры импичмента 45-го президента страны Дональда Трампа. Резолюцию поддержали 232 из 431 конгрессмена с правом голоса, в том числе 231 демократ и один независимый депутат. Все участвовавшие в голосовании республиканцы высказались против.

Демократы обвиняют Трампа в превышении должностных полномочий и попытке использовать главу другого государства — президента Украины Владимира Зеленского для вмешательства в предвыборную кампанию в США. Трамп и его сторонники полностью отрицают обвинения.

Согласно Конституции, следствие по делу об импичменте ведет нижняя палата Конгресса. Она должна утвердить обвинительное заключение простым большинством голосов и передать его в Сенат, который исполнит функции суда. Две трети сенаторов — 67 человек должны признать президента виновным. Большинство в верхней палата принадлежит республиканцам, для утверждения импичмента как минимум 20 из них должны будут проголосовать в поддержку обвинения.