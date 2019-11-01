Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, согласился передать государству в доход денежные средства – включая доллары, евро и фунты стерлингов – на общую сумму более шести миллиардов рублей. Он также не возражает против конфискации автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок.

Деньги Черкалин получил "из не предусмотренных законом источников", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Владимира Михайлова. Он добавил, что его подзащитный не признаёт остальные требования. Речь идёт об изъятии 120 тысяч рублей, двух тысяч швейцарских франков, а также недвижимости и ювелирных украшений, которые принадлежат его родителям, бывшим женам и другим родственникам.

Начальник банковского отдела Управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин был задержан в апреле этого года и взят под стражу. Изначально его обвиняли в получении взятки, позднее ему предъявили новое обвинение – в мошенничестве в особо крупном размере. При обыске у Черкалина нашли 12 миллиардов рублей наличными. Дело против офицера было передано в Главное следственное управление Следственного комитета.

В сентябре агентство "Росбалт" сообщило, что Черкалин решил сотрудничать со следствием и уже начал давать показания по некоторым эпизодам.

По данным "Коммерсанта", Черкалин получал взятки прямо у входа в здание ведомства или в расположенных рядом кафе на Лубянке. Одним из посредников являлся бывший полковник ведомства Михаил Горбатов, который дал на своего бывшего коллегу показания в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.