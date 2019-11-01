Латвия запретила въезд российскому музыканту Григорию Лепсу (Лепсверидзе), сообщил в твиттере глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. У певца был запланирован концерт в Риге в феврале 2020 года. Россиянина обвиняют в связи с организованной преступностью, ранее ему был запрещён въезд в Литву.

“На основании оценки органов государственной безопасности и закона "Об иммиграции я принял решение о включении Григория Лепсверидзе, гражданина Российской Федерации, в список нежелательных лиц Латвийской Республики”, – написал Ринкевич в своём твиттере. Он не стал дополнительно комментировать это решение. В июле за посещение концерта музыканта министр юстиции страны Янис Борданс раскритиковал министра внутренних дел Сандиса Гиргенса, сообщал Jauns.lv.

В мае Лепсу запретили въезд в Литву. Тогда заместитель министра иностранных дел Дарюс Скусявичюс объявил агентству BNS, что такое предложение было принято на основании включения Лепса в санкционный список США в 2013 году. Вашингтон обвиняет музыканта в связях с российской организованной преступностью.

Сам Лепс свои связи с криминалом отрицает. В 2013 году он заявил, что считает себя законопослушным гражданином. "Если руководство министерства финансов США считает, что я преступник, то пусть тогда выкопает Фрэнка Синатру, и его еще посадит в тюрьму", – сказал он.