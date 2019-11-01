Сроки разведения сил конфликта в Донбассе могут пересмотреть

Сроки разведения сил вооружённых сепаратистов и украинской армии в поселке Петровское в Донбассе будут пересмотрены. Об этом на заявил глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк. По словам министра, это связано с обстрелами района 30 октября.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разведение сил должно состояться 4 ноября при условии соблюдения в течение семи дней режима тишины.

Процесс разведения сил сторон конфликта в посёлке Золотое Луганской области начался 29 октября. Первый этап завершился 1 ноября. Ожидается, что весь процесс займёт месяц. Отвод вооружений – следствие договорённостей трёхсторонней контактной группы. Москва называла разведение сил условием для нового саммита в "нормандском формате" с участием Украины, России, Германии и Франции. Проведения встречи добивается Киев.

На днях Украина в зоне вооружённого конфликта в Донбассе ввела специальный режим. Он частично ограничивает права граждан и расширяет полномочия украинских военнослужащих.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооружённых сепаратистов на востоке Украины. Москва все обвинения отвергает.