Bloomberg: Россия отправила в Венесуэлу $315 миллионов наличными

Россия отправила в Венесуэлу более 315 миллионов долларов наличными. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, с мая 2018 года по апрель 2019 года было совершено как минимум шесть операций по пересылке денег.

Деньги, как утверждается, получал государственный Банк экономического и социального развития Венесуэлы (Bandes). Он находится под санкциями США. Зачем Каракасу потребовались наличные, Bloomberg не поясняет. Журналисты предполагают, что Венесуэла могла получать эти деньги за продажу нефти или своего "золотого запаса", размещенного в иностранных банках.

По информации источников, к отправке денег в Венесуэлу имели отношение российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк и Газпромбанк, который ранее владел долей в Еврофинансе. Представитель Газпромбанка заявил РБК, что сотрудничество с венесуэльским банком было прекращено в ноябре.

С начала года в Венесуэле длится противостояние между действующим президентом Николасом Мадуро и представителем оппозиции Хуаном Гуайдо. Гуайдо признали легитимным временным президентом Венесуэлы США, большинство стран Европы и Южной Америки. Мадуро поддерживают Россия, Китай, Турция, Иран, Куба и Боливия.

На фоне противостояния продолжается и глубокий экономический кризис, в результате которого страну покинуло более 4 миллионов человек. Во всех регионах Венесуэлы наблюдается дефицит продуктов и товаров повседневного пользования.