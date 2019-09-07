Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его окружение постоянно заявляют, что пользуются поддержкой подавляющей части "простого народа", включая многочисленные коренные этносы и племена, многие из которых часто ведут архаичный образ жизни. Если это и правда, то режим в Каракасе обращается со своими союзниками-индейцами самым издевательским и жестоким образом.

Месяц назад, 9 августа, в Каракасе состоялся международный форум и официальный праздник по случаю Всемирного дня коренных народов ООН. Выступая с трибуны, как всегда многословный Николас Мадуро заявил, что коренные народы Венесуэлы "активно препятствуют усилиям всех внутренних и внешних врагов боливарианского социализма изолировать его режим". На мероприятии в одном из городских парков, на которое Мадуро пришел вместе с супругой, народу оказалось очень немного, а с десяток "одобренных" спецслужбой SEBIN индейцев вообще выглядели перед сценой подставными артистами. Это понятно даже при просмотре видеозаписи, которую Мадуро разместил в собственном твиттере:

Однако последние события показывают, что коренные венесуэльские индейцы, которых в стране осталось чуть более 2 процентов, с трудом пытаются защищать свои земли от вторжения как государственных горнодобывающих, нефтяных и лесозаготовительных корпораций (которыми в боливарианской Венесуэле владеют в основном генералы армии и Национальной гвардии), так и бандитских группировок, также связанных с властью. Все чаще чавистам в поддержке они отказывают.

Среди наиболее показательных примеров можно назвать ситуацию, возникшую в последний год на территории четвертой по численности в стране коренной племенной группы пемон, или арекуна, насчитывающей более 30 тысяч человек. Они живут на юго-востоке Венесуэлы, в приграничье с Бразилией и Гайаной, в уникальном экорегионе под названием Гран Сабана. Здесь расположены такие известные достопримечательности, как самый высокий на планете водопад Анхель и столовая гора Рорайма, а также и многие другие столовые горы, "тепуи".

Именно рассказы о землях племен пемон и о "тепуях", которые местные индейцы, обладающие богатейшей доколумбовой мифологией, считают обителями богов и наиболее великих своих земных предков "мауари", вдохновили Артура Конан Дойла на написание романа "Затерянный мир".

К несчастью для племен пемон, их земли и горы содержат огромные богатства, золото (как иногда считается, самые потенциально богатые месторождения на континенте), алмазы, железо, медь, бокситы и другие полезные ископаемые. В 2016 году власти в Каракасе начали на юго-востоке страны гигантский по масштабам (и по степени опасности для окружающей среды) проект, названный Arco Minero del Orinoco ("Горнорудная Арка бассейна реки Ориноко"), затрагивающий более 111 тысяч квадратных километров индейских земель, или 12 процентов всей территории государства, включая священные "тепуи" и национальные природные парки.

Карта из Твиттера, на которой красным цветом обозначена область проекта "Горнорудная арка Ориноко":

Сегодня в фактически распадающейся Венесуэле, где коррупция в среде чиновников и правоохранительных органов достигла запредельных высот, индейцы пемон из последних сил пытаются противостоять всем пришельцам из "большого мира", собирающимся заняться добычей, в большинстве случаев незаконной и юридически неоформленной, полезных ископаемых в Гран Сабана. Это и правительственные шахтеры, за спиной которых стоят боливарианские гвардейцы Мадуро, и самые разнообразные частные и получастные предприятия. Иногда они связаны с трансконтинентальной наркомафией и нанимают на службу для "защиты от дикарей" вооруженных бандитов, в том числе боевиков колумбийских повстанческих группировок. Интерес к горным разработкам на юго-востоке Венесуэлы проявляют и китайские и российские бизнесмены.

В феврале 2019 года правительственные войска убили семерых представителей индейской группы пемон (включая умерших потом в больницах) и ранили еще более 25, когда чависты пытались закрыть границу с Бразилией, чтобы предотвратить доставку в Венесуэлу гуманитарной помощи, организованную оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя временным президентом. Индейцы выступили на стороне антиправительственных активистов, потребовав, чтобы военные в любом случае убирались с их земли, не устраивали на ней кровопролития и не уничтожали их среду обитания. В ответ по толпе был открыт огонь из автоматов Калашникова (поставленных режиму Мадуро Москвой). Еще десятки людей были задержаны, причем в тюрьме их подвергли избиениям и пыткам.

Местные и международные правозащитные организации, например Amnesty International, не раз отмечали, что официальный Каракас все чаще подвергает репрессиям лидеров племен, входящих в группу пемон, которых обвиняет в контрреволюционном сепаратизме за их выступления против проекта "Горнорудная арка". Николас Мадуро понимает, что индейцы пемон в нынешних условиях становятся для него опасны, так как они давно уже создали высокоорганизованное местное самоуправление, во главе с Генеральным советом вождей, и даже собственные "территориальные силы самообороны".

Сами индейские лидеры рассказывают в интервью журналистам, что потеряли веру в Мадуро и его боливарианские идеи: чависты, как они поняли, хотя и заявляют постоянно о сплочении всего народа перед лицом "грядущей иностранной интервенции", готовы отдать компаниям, в том числе из других стран, таких как КНР и Россия, их родные земли фактически на разграбление.

Один из вождей индейцев пемон, стоя (в феврале 2019 года) перед национальными гвардейцами, заявляет им: "Не вздумайте разбудить воинственную кровь пемон, не смейте тронуть ни одного нашего человека!"

После событий начала года, как указывает Агентство ООН по делам беженцев, не менее 1300 индейцев пемон вынуждены были бежать в соседнюю Бразилию, где живет часть их собратьев. "Неясно, сколько представителей коренного народа пемон, нашедших убежище в Бразилии, вернется в Венесуэлу – после краха экономики и возникшего вследствие него острого дефицита продуктов питания и лекарств, подрывающей всё инфляции и беспорядков, и вернутся ли они вообще", – говорится в докладе.