Ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора оштрафовали на тысячу долларов за драку в одном из пабов Дублина в апреле. Ранее спортсмен признал себя виновным в нападении на одного из посетителей. Суд принял во внимание, что потерпевший не стал свидетельствовать на бойца MMA и принял извинения.

Инцидент произошёл после ссоры во время презентации Макгрегором собственного бренда виски. По словам спортсмена, первую выпущенную бутылку он подарил президенту России Владимиру Путину во время своего визита в Москву в Конце октября. Макгрегор признался, что не знает, попробовал ли Путин подаренный алкоголь, так как бутылку в целях безопасности забрала охрана. Боец добавил, что служба безопасности планировала проверить напиток на наличие в нём яда.

Макгрегор объявил о своём уходе из спорта марте, однако вскоре объявил, что не собирается этого делать. Последним поединком ирландца был бой с дагестанским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым в октябре прошлого года. Тогда Магрегор потерпел поражение. После этого оба спортсмена неоднократно вступали в перепалку друг с другом.

Макгрегор провел 25 боев. На его счету 21 победа и четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году.