Патриарх Кирилл больше не будет поминать главу Элладской церкви

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что в ближайшее воскресенье Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви, которая объединяет православных верующих Греции.

Причиной стало то, что архиепископ Афинский Иероним II на этой неделе отправил письмо главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию, в котором сообщил ему об официальном признании автокефалии этой церкви. РПЦ не признаёт ПЦУ канонической и считают её "раскольнической организацией".

Ранее Синод РПЦ постановил, что она прекратит молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые будут сослужить со священниками ПЦУ.

По словам Илариона, на богослужении в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет поминать в диптихе имя Афинского архиепископа, как он уже не поминает Константинопольского патриарха Варфоломея.

При этом РПЦ не прекратила евхаристическое общение со всей Элладской церковью, поскольку утверждает, что не все её иерархи поддерживают признание ПЦУ.

Элладская православная церковь – вторая автокефальная православная церквь, признавшая Украинскую вслед за Константинопольской. Остальные православные церкви или отказались признавать ПЦУ, или же не заявили о своей позиции.