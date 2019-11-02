В Приморье местный комитет КПРФ исключил из партии бывшего кандидата в губернаторы Андрея Ищенко. Причиной стали его посты в телеграм-канале. В них политик нецензурно выражался, "что порочило не только его, но и отражалось на репутации партии", заявил глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачёв.

По его словам, перед исключением Ищенко делали замечания и рекомендовали закрыть телеграм-канал, но он этого не сделал. ТАСС со ссылкой на члена КПРФ Артёма Самсонова пишет, что окончательное решение об исключении Ищенко было принято после того, как его однопартийцы увидели выступление политика в ютьюбе. В нём экс-кандидат в губернаторы "повесил на виселице" своих коллег по КПРФ.

Андрей Ищенко принимал участие в губернаторских выборах в Приморье в сентябре прошлого года. Во втором туре его соперником был тогдашний глава региона, единоросс Андрей Тарасенко. После обработки 95 процентов протоколов Ищенко выигрывал у Тарасенко с большим отрывом. Однако после подсчета всех бюллетеней победителем неожиданно был объявлен кандидат от "Единой России".

Это вызвало массовые протесты во Владивостоке, в результате которых избирательная комиссия была вынуждена признать итоги выборов недействительными. Позже Тарасенко отказался от участия в новых выборах. Ищенко после отказа КПРФ выдвинуть его кандидатуру, якобы из-за невозможности преодолеть "муниципальный фильтр", заявил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец.

В итоге Ищенко всё равно не допустили к участию в выборах, и главой региона стал бывший губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.