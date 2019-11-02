В Москве без объяснения причин был задержан самолёт военного атташе США

В Москве без объяснения причин был задержан вылет самолёта с американским военным атташе на борту. Об этом сообщила газета The New York Times. По данным журналистов, инцидент произошёл ещё в августе, однако известно о нём стало только сейчас.

Военный атташе США в России был болен и летел в Германию на лечение в госпиталь. Дипломатические протоколы позволяют быстро эвакуировать должностных лиц, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, однако самолёт с представителем США был задержан на несколько часов, несмотря на протесты со стороны сотрудников посольства Соединённых Штатов и Государственного департамента.

В итоге атташе разрешили вылет, но не объяснили причину задержки. The New York Times назвала произошедшее одним из эпизодов "длительной кампании преследования американских дипломатов в России".

Представители Министерства обороны США подтвердили, что такой инцидент действительно был. Однако ведомство отказалось приводить подробности и раскрывать имя своего сотрудника. В Министерстве иностранных дел России, комментируя ситуацию, заявили, что американский офицер прошёл пограничный контроль, находясь в машине скорой помощи, а задержка длилась якобы всего 20 минут.