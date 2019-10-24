Американец Пол Уилан заявил, что в СИЗО ему угрожали пистолетом

Арестованный в России по обвинению в шпионаже гражданин США Пол Уилан утверждает, что охранник московского следственного изолятора угрожал ему пистолетом. Об этом американец заявил на заседании Лефортовского суда Москвы, требуя отвода прокурора. По мнению обвиняемого, надзорное ведомство не реагирует на обращения о нарушении прав Уилана, сообщает "Интерфакс".

Представитель Федеральной службы исполнения наказаний, в свою очередь, отверг жалобу Уилана, заявив журналистам, что сотрудники СИЗО, работающие с подозреваемыми, несут службу без оружия.

Сегодня суд продлил срок содержания Пола Уилана под стражей до 29 декабря.

Американец ранее уже жаловался на сотрудников следственного изолятора, заявив, что они нанесли ему некую травму.

Посольство США в Москве выражало опасения за здоровье Уилана. По данным дипломатического представительства, американцу отказывают в предоставлении медицинской документации и не разрешают провести независимый медицинский осмотр.