По делу об убийстве главы Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева разыскиваются три человека, девятерых проверяют на причастность к преступлению. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

36-летний майор Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были застрелены на Юго-Западе Москвы вечером в субботу. Злоумышленник выстрелил не меньше десяти раз, совершил контрольные выстрелы, после чего скрылся. Его не смогли задержать по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Подозреваемые в совершении преступления смогли уехать из города, утверждает источник ТАСС.