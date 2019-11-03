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По делу об убийстве главы ингушского Центра "Э" в Москве разыскиваются три человека

На месте убийства Ибрагима Эльджаркиева

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По делу об убийстве главы Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева разыскиваются три человека, девятерых проверяют на причастность к преступлению. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

36-летний майор Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были застрелены на Юго-Западе Москвы вечером в субботу. Злоумышленник выстрелил не меньше десяти раз, совершил контрольные выстрелы, после чего скрылся. Его не смогли задержать по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Подозреваемые в совершении преступления смогли уехать из города, утверждает источник ТАСС.

  • В июле прошлого года несколько бывших сотрудников ингушского Центра "Э", в том числе бывший начальник Тимур Хамхоев, были приговорены к разным срокам заключения за преступления, включая превышение полномочий и вымогательство. Один из бывших сотрудников подразделения в суде заявлял, что новый начальник Эльджаркиев требовал от него подбросить местному жителю оружие.
  • Оппозиция и правозащитники регулярно обвиняют Центр “Э” в нарушении законодательства – пытках, избиениях задержанных и поддержке агрессивных групп прокремлёвских активистов.

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