В Москве застрелен глава ингушского Центра "Э" Ибрагим Эльджаркиев

В Москве застрелен начальник центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Об этом со ссылкой на источники сообщили агентства ТАСС и "Интерфакс". По их данным, нападение произошло в районе Тропарево-Никулино.

Осторожно, на видео показано убийство человека:

Как пишет издание Baza, киллера привезли на машине, он открыл огонь, а перед тем как бежать, сделал контрольные выстрелы в голову. Помимо главы ингушского Центра "Э", в результате стрельбы погиб ещё один человек. Предположительно, это брат Эльджеркиева. Полиция ввела в Москве плат "Перехват".

В январе этого года покушение на Эльджаркиева было совершено недалеко от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. Неизвестные открыли огонь по его машине. Были ранены три человека – двое полицейских и один гражданский. Позже один из пострадавших сотрудников правоохранительных органов умер в больнице. Сам Эльджаркиев тогда не пострадал.

В Москве, по данным ТАСС, глава ингушского Центра "Э" находился "по своим делам в свободное от службы время". В свою очередь, телеграм-канал Mash утверждает, что в столице полицейский был в командировке и сопровождал "одного из ключевых свидетелей" по некоему уголовному делу.

Baza пишет, что убийство Эльджаркиева "может быть связано с гибелью правнука ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева", который был убит в 2018 году. Родственники погибшего якобы считали, что за покушением стоят сотрудники Центра "Э" по Ингушетии. Подтверждения этой информации нет.

В июле прошлого года несколько бывших сотрудников ингушского Центра "Э", в том числе бывший начальник Тимур Хамхоев, были приговорены к разным срокам заключения за преступления, включая превышение полномочий и вымогательство. Один из бывших сотрудников подразделения в суде заявлял, что новый начальник Эльджаркиев требовал от него подбросить местному жителю оружие.