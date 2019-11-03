В правительстве РФ признали неудачной оптимизацию здравоохранения

Вице-премьер России Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальные реформы, признала, что оптимизация здравоохранения во многих регионах "проведена неудачно". Соответствующее заявление Голикова сделала в эфире телеканала "Россия 1".

Другой вице-премьер, Антон Силуанов, признал, что медицинские учреждения в стране находятся "в ужасном состоянии".

Реформа здравоохранения была объявлена в 2010 году. Её главной целью являлись оптимизация расходов за счёт закрытия неэффективных больниц и строительство высокотехнологичных медицинских центров. В результате количество больниц в России уменьшилось в два раза, во многих регионах жители жалуются на недостаток лечебных учреждений и квалифицированных врачей, а медики жалуются на низкие зарплаты и переработки.

Тем не менее, в конце октября в министерстве здравоохранения объявили о новом сокращении числа врачей в 54 регионах России, а Владимир Путин предложил составлять медицинские спецотряды из студентов.