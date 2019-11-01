Лечебные спецотряды

Доброе утро!

Сегодня российский интернет вошел в переходный период суверенизации. Закон в силу вступил, но спецоборудование для изоляции сети еще не установлено, и окончательное усуверенивание ожидается не раньше января 2021 года. В новостях определенности больше:

В пермском “Мемориале” и дома у его руководителя прошли обыски.

Минздрав России объявил о сокращении числа врачей в 54 регионах России. Путин предложил составлять медицинские спецотряды из студентов.

Палата представителей Конгресса США утвердила дальнейший порядок процедуры импичмента Трампа.

ИГ подтвердило смерть аль-Багдади.

Незаконная вырубка деревьев

В Перми полиция пришла с обысками в офис краевого отделения международного общества "Мемориал" и домой к его руководителю Роберту Латыпову. Обыски проводятся в рамках уголовного дела о незаконной вырубке деревьев: сотрудники “Мемориала” вместе с волонтерами благоустроили памятник репрессированным литовцам и полякам в поселке Галяшор, то есть убрали сухостой и скосили траву.

Вот большое интервью одного из создателей “Мемориала” Льва Пономарева – конкретно об этом случае там речи не идет, но положение российских правозащитников и активистов описано хорошо.

Одного из участников протестов против строительства мусорного полигона в Шиесе, Древарха Просветленного, объявили в розыск. Обвиняемый в экстремизме в рамках “московского дела” студент-политолог Егор Жуков номинирован на премию своего вуза “Золотая Вышка” (название премии тут же приобрело зловещее звучание).

Сотрудник ФСИН Карелии угрожает журналистке, которая пишет о пытках в петрозаводской ИК-9. Придут, говорит, “люди в черном”.

Родители отравившихся в московских школах детей отсудили компенсации у пригожинского "Конкорда" (не в полном, конечно, объеме – всего по 10-15 тысяч рублей). В целом эта сумма сильно меньше той, что суд обязал Навального, Соболь и ФБК выплатить другой связанной с Пригожиным компании, поставляющей еду в московские школы и детсады.

Наука, культура и здравоохранение

Директора Физического института РАН после допроса отпустили под подписку о невыезде – неясно, в каком статусе. Вот здесь объясняется смысл этого дела.

Счетная палата обнаружила, что субсидии Минкульта на создание фильмов уходят в офшорные компании (а фильмы, как мы помним, в прокат не выходят).

Минздрав официально признал, что за год в 54 регионах России сократилось количество врачей, а в двух регионах – уполовинилось. Регионы с этим не согласны, но Путин уже нашел элегантное решение: надо просто создать “спецотряды” студентов-медиков, они всех и вылечат.

Уголовщина

Отставного генерала милиции, ставшего директором санатория в Кисловодске, задержали за подготовку заказного убийства.

Первый бизнесмен из “списка Титова” (в него вошли предприниматели, уехавшие из России в связи с преследованиями, но желавшие вернуться, если преследования прекратятся) осужден на три года колонии.

В Нарьян-Маре мужчина с ножом убил шестилетнего мальчика в детском саду во время тихого часа. Мужчина был пьяный и действовал по указанию “голосов в голове”. У садика возник стихийный мемориал.

И почитайте захватывающее расследование “Би-би-си” о хакере Ярославе Сумбаеве, которого Грузия выдала в Россию, где его подозревают в организации убийства следователя через даркнет.

Украинское

В Киеве прошло заседание комиссии Украина–НАТО с участием президента Зеленского, на совместной пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский сказал, что Украина готова ускорить подготовку к вступлению в НАТО. Совместное заявление НАТО по Украине было заблокировано Венгрией, но стоило только Путину уехать из Будапешта, как венгерский МИД свои претензии снял.

Здесь объясняется порядок операции по разведению войск на Донбассе, а вот забавный рассказ об “инвестфоруме”, который прошел в так называемой “ДНР”.

Если же вы поверили, что президент Чехии признал законной российскую аннексию Крыма, то вот тут объясняется, что произошло на самом деле: тяжело больной, но по-прежнему склонный к эпатажу президент Чехии пригласил на прием в честь 101-й годовщины провозглашения Чехословакии прокремлевских крымских татар, а те написали в фб, что он признал. Пресс-секретарь президента это отрицает.

Китайская щедрость

В Казахстане ответственность за незаконный переход границы беженцами из Китая понесут пограничники. В Синьцзяне китайские власти направляют в так называемые “лагеря перевоспитания” в том числе и этнических казахов, но Казахстан, будучи экономически зависимым от Китая, открыто не протестует и наотрез отказывается принимать беженцев.

Китай бесплатно установил на улицах Бишкека камеры с функцией распознавания лиц.

Вокруг света

Палата представителей Конгресса США приняла порядок импичмента Дональда Трампа. Теперь будут открытые слушания и вызовы свидетелей, а что происходило в последние дни за закрытыми дверями комитетов Конгресса, рассказано тут.

США опять расширили санкции в отношении Ирана – теперь они коснулись строительного сектора, потому что его, по данным США, контролируют Стражи исламской революции.

Группировка "Исламское государство" подтвердила гибель аль-Багдади и назвала преемника, охарактеризовав его как “богослова” и “ветерана джихада”. Специалистам, однако, имя нового главаря ИГ ни о чем не говорит.

В Пакистане около 70 человек погибли при пожаре в поезде. Причиной возгорания стал взрыв газового баллона, на котором пассажиры готовили себе еду.

В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра, а в Японии сгорел пятисотлетний замок, уже сгоравший дотла во время Второй мировой войны.

Шесть ссылок

Разговоры с литераторами. Интервью с поэтом и переводчиком Анной Глазовой – о языке, землеройках и лисах. Или беседа с Анной Наринской о работе, неудачах и статусе публичных интеллектуалов в России.

Интервью с поэтом и переводчиком Анной Глазовой – о языке, землеройках и лисах. Или беседа с Анной Наринской о работе, неудачах и статусе публичных интеллектуалов в России. Биографии. Отрывок из книги Андреи Вульф “Открытие природы: путешествия Александра фон Гумбольдта” (изд-во КоЛибри) или фрагмент из третьего тома дневников Константина Сомова (за 1926–27 годы), который выходит в издательстве “Дмитрий Сечин”.

Отрывок из книги Андреи Вульф “Открытие природы: путешествия Александра фон Гумбольдта” (изд-во КоЛибри) или фрагмент из третьего тома дневников Константина Сомова (за 1926–27 годы), который выходит в издательстве “Дмитрий Сечин”. Антропология и зоология. Наталья Конрадова описывает, как трофейные кружева изменили жизнь советских женщин. Или рассказ о том, как ученые наблюдают за животными в дикой природе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок