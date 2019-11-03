Трамп призвал раскрыть личность информатора по "украинскому делу"

Президент США Дональд Трамп призвал раскрыть личность сотрудника спецслужб, жалоба которого на содержание июльского телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским стала одним из оснований для начала в Конгрессе расследования о возможности применить к президенту процедуру импичмента.

Общаясь с журналистами в воскресенье, Трамп заявил, что анонимный информатор является "человеком (бывшего директора ЦРУ Джона) Бреннана, человеком (бывшего президента Барака) Обамы, ненавидящим Трампа" и что его сообщение содержало не соответствующую действительности информацию.

О том, что информатор должен раскрыть свою личность, Трамп ранее в воскресенье написал в твиттере. При этом он написал о нем в мужском роде, хотя ранее оговаривался, что информатор может быть и женщиной.

Президент и ранее утверждал, что информатор, а вслед за ним и демократы в Палате представителей исказили смысл его телефонного разговора с Зеленским, заявляя, что Трамп требовал от украинского президента расследовать деятельность сына своего политического оппонента Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи США Украине. Трамп утверждает, что не говорил о таком обмене, а лишь о необходимости расследования коррупции. В расшифровке разговора, которая была опубликована Белым домом, о замороженной помощи речь не идёт. Ряд чиновников, которые выступали на закрытых слушаниях в Палате представителей, однако, высказали предположения, что она действительно была заморожена, чтобы заставить Украину выполнить условия Трампа.

В воскресенье же стало известно, что адвокат информатора заявил о его готовности ответить на вопросы республиканцев – однопартийцев Трампа – в Конгрессе. Адвокат, однако, заявил, что личность информатора по соображениям безопасности не должна быть раскрыта.