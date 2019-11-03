В Кургане прошла акция протеста против закрытия диспансера

В Кургане в воскресенье прошла акция протеста против закрытия отделения областного противотуберкулёзного диспансера в посёлке Чернавский.

В акции, организованной местным штабом Навального и профсоюзом "Альянс врачей", приняли участие около 20 человек, в том числе члены медицинского персонала диспансера - сообщает Sota.vision.​

В августе врачам 4-го отделения диспансера сообщили, что его закроют на неопределённый срок. Власти объяснили, что в здании нужно сделать ремонт. Медики называют закрытие незаконным. Они считают, что останутся без работы, а пациенты – без лечения.

15 октября несколько врачей и пациентов забаррикадировались в здании диспансера и отказались его покинуть, несмотря на то, что власти отключили отопление и электричество. Участники протеста потребовали отменить решение о закрытии учреждения.

В результате некоторые из них, а также представители профсоюза были задержаны полицией. Главу “Альянса врачей” Анастасию Васильеву оштрафовали по статье о неповиновении полиции. Теперь медики оспаривают закрытие отделение диспансера через суд.