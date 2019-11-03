На выборах мэра Кишинёва лидирует социалист Чебан

Во втором туре выборов мэра Кишинёва, который прошёл в воскресенье, победу, по предварительным данным, одерживает социалист Ион Чебан. После подсчёта примерно 90 процентов голосов он набирает более 53 процентов и опережает своего соперника - кандидата от проевропейского блока Acum ("Сейчас") Андрея Нэстасе - более чем на 10 тысяч голосов. Таковы предварительные данные Центральной избирательной комиссии Молдавии.

В первом туре выборов две недели назад Чебан получил 40 процентов голосов избирателей, Нэстасе – 31 процент.

Социалисты - сторонники более тесных связей с Москвой - и блок Acum сейчас вместе формируют правительство Молдавии. Несколько месяцев назад им удалось отстранить от власти Демократическую партию олигарха Влада Плахотнюка. Формирование нового кабинета во главе с Майей Санду поддержали как страны Запада, так и Россия. Предвыборная кампания в Кишинёве велась хоть и жёстко, но корректно. Чебан уже заявил, что готов в муниципалитете столице Молдавии создать коалицию с блоком Acum.