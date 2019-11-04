Информатор в деле об импичменте согласился на письменные показания

Сотрудник американской разведки, чья докладная стала одним из оснований для начала в Конгрессе расследования о возможности применить к президенту Дональду Трампу процедуру импичмента, готов письменно ответить на вопросы конгрессменов-республиканцев. Об этом сообщил телекомпании CBS News его адвокат.

Адвокаты информатора передали предложение старшему республиканцу в комитете Палаты представителей по разведке Девину Нунесу, передаёт "Голос Америки"..

Республиканцы называют процедуру импичмента несправедливой, и жалуются, что она ограничивает возможность подачи вопросов от их партии, которая составляет меньшинство в палате.

По словам адвоката, письменные ответы позволят сохранить в тайне личность человека, чьи показания стали поводом для начала процедуры импичмента. На раскрытии личности информатора настаивал президент Трамп.

Общаясь с журналистами в воскресенье, Трамп заявил, что анонимный информатор является "человеком (бывшего директора ЦРУ Джона) Бреннана, человеком (бывшего президента Барака) Обамы, ненавидящим Трампа" и что его сообщение содержало не соответствующую действительности информацию.

Президент и ранее утверждал, что информатор, а вслед за ним и демократы в Палате представителей исказили смысл его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявляя, что Трамп требовал от украинского лидера расследовать деятельность сына своего политического оппонента Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи США Украине. Трамп утверждает, что не говорил о таком обмене, а лишь о необходимости расследования коррупции. В расшифровке разговора, которая была опубликована Белым домом, о замороженной помощи речь не идёт. Ряд чиновников, которые выступали на закрытых слушаниях в Палате представителей, однако, высказали предположения, что она действительно была заморожена, чтобы заставить Украину выполнить условия Трампа.

