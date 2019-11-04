Прокуратура не нашла нарушений в деятельности глав "ЕР" в Москве

Московская прокуратура не обнаружила нарушений в деятельности главы московского отделения "Единой России" Андрея Метельского. Об этом говорится в ответе прокурора города депутату Госдумы Валерию Рашкину, который просил провести проверку.

В августе Рашкин обратился в антикоррупционное управление президента, Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службу (ФНС). Депутат просил проверить, не нарушал ли Метельский, который тогда был заместителем председателя Мосгордумы, законы, запрещающие должностным лицам участвовать в управлении коммерческими организациями и иметь счета в иностранных банках.

В ответе прокуратуры, с которым ознакомились "Ведомости", отмечается, что сейчас Метельский не является депутатом Мосгордумы, а запрет на управление коммерческими организациями не распространяется на лиц, ранее занимавших государственные должности. При этом в прокуратуре допустили, что Метельский мог нарушить налоговое законодательство. Этой проверкой занимается Федеральная налоговая служба.

В июне и августе Фонд борьбы с коррупцией выпустил два расследования про Метельского. В первом утверждалось, что его семье принадлежит недвижимость на 5,7 миллиарда рублей, в том числе четыре отеля в Австрии, во втором – что Метельский через подставное лицо владеет дилером мотоциклов Yamaha. При этом основная часть имущества и бизнеса записана на родственников Метельского, в том числе на его мать, жену и сына.

В ответ на это Метельский подал иск о защите чести и достоинства к ФБК и Алексею Навальному. Он требует обязать Навального удалить из трёх видеороликов высказывания, порочащие его честь и достоинство.

На прошедших в начале сентября выборах в Мосгордуму Андрей Метельский не смог переизбраться впервые с 2001 года. После подведения итогов выборов Метельский сказал, что на них серьёзно повлияло расследование Навального.