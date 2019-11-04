WSJ узнала о пробных полётах обновленных "Боинг-737 MAX" в США

Три американские авиакомпании – Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines хотят испытать обновленные "Боинг-737 MAX" до официального разрешения на их полеты, чтобы показать безопасность отремонтированных самолётов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Wall Street Journal.

Обычных пассажиров на эти рейсы не допустят, но на борту будут присутствовать руководители авиакомпаний, журналисты, а также потенциальные заказчики самолетов. Таким образом участники полетов смогут "публично подтвердить, что все системы работают должным образом". Издание уточняет, что до того, как самолётам снова разрешат полеты с пассажирами может пройти больше месяца. До этого "Боинг-737 MAX" должны налетать около 100 часов, а от пилотов могут потребовать пройти дополнительную подготовку.

Мораторий на полёты самолётов этой модели был введён практически во всех странах мира, включая США, в марте, после катастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек. Согласно предварительным данным расследования, причиной крушения "Боинг-737 MAX" в Эфиопии и самолёта той же модели в Индонезии в октябре прошлого года стали ошибки в программном обеспечении. Оба раза, как утверждается, сломался датчик и система ошибочно начала свою работу, направив самолёт к земле. Это с оговорками признал и президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург.