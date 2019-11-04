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Президент Бразилии о разливе нефти: "Худшее ещё впереди"

Очистка пляжа в Бразилии после разлива нефти

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Президент Бразилии Жаир Болсонару предупредил о драматических последствиях из-за разлива нефти у побережья страны. Собрана лишь малая часть разлитой нефти, "худшее еще впереди", - сказал он в телеинтервью.

Ранее власти одного из пострадавших от разлива нефти бразильского штата Пернамбуку обвинили Болсонару в некомпетентности из-за отсутствия скоординированного национального ответа на экологическое бедствие.

По данным Бразильского института по защите окружающей среды, с начала сентября нефтью оказались загрязнены более 250 пляжей и 12 природоохранных зон. Это около двух с половиной тысяч километров береговой линии. Очисткой пляжей занимаются местные жители, пять тысяч военнослужащих и сотрудники государственной нефтяной компании Petrobras.

/**/ /**/ Бразилия, штат Пернамбуку. 20 октября 2019 года
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Источник загрязнения всё ещё не установлен. Власти Бразилии настаивают на том, что нефть принадлежит Венесуэле. Однако государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA эти обвинения отрицает. В пятницу бразильский телеканал Globo сообщил, что, согласно предварительным результатам расследования, причиной загрязнения нефтью стала утечка с греческого танкера. Компания Delta Tankers, владеющая судном, отрицает причастность к утечке нефти.

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