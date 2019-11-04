Украинская певица Maruv, которая не поехала на Евровидение-2019, признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards. Результаты опубликованы на официальном сайте премии, церемония награждения прошла 3 ноября в испанской Севилье.

Соперниками Maruv в номинации Best Russian Act были российские рэперы Noize MC и Face, группа Little Big и певица Zivert.

Дебютный студийный альбом Maruv – Black Water – был выпущен 2018 году лейблом Warner Music Russia.

Уроженка Днепропетровской области Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, в феврале 2019 года победила в финале украинского национального отбора на Евровидение. Однако у части общественности и организаторов отбора её кандидатура вызвала сомнения в связи с тем, что она нередко выступает с концертами в России, официально признанной на Украине страной-агрессором.

Maruv не подписала договор на участие в конкурсе, одним из пунктов которого был отказ от выступления на российских концертных площадках. При этом у себя в фейсбуке певица писала, что готова была согласиться с этим пунктом, но её не устроили жесткие требования контракта, регулируемые Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

После отказа Maruv от поездки, от участия в конкурсе также отказались группы Kazka и Freedom-jazz. Они заняли соответственно третье и второе место в украинском национальном отборе. Исполнители группы Kazka объяснили своё решение тем, что хотят "объединять людей, а не сеять раздор".

В конце февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила об отказе страны от участия в Евровидении-2019.