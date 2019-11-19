Лицом к событию. Удушающий "братский" газ

Условием нового контракта на транзит своего газа через территорию Украины Россия ставит отказ последней от всех судебных претензций. А это значит - отказ от компенсации, которая уже присуждена последней. Украина не согласна. Что дальше? Чем "газовая" политика Владимира Зеленского отличается от политики его предшественника? В гостях эксперт фонда Карнеги Константин Скоркин, корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, обозреватель канала "Прямый" Питер Залмаев, глава подкомитета Верховной Рады по газовым вопросам Андрей Жупанин.