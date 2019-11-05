Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселёвска

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в причастности к убийству бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева. Об этом сообщается во вторник на сайте Следственного комитета России. Это жители города Белово. Их имена не называются. Один из них уже заключен под стражу.

По версии следствия, один из них был водителем. Он привез сообщников к дому бывшего мэра и ждал , пока двое других пробрались на территорию приусадебного участка.

Вечером 31 октября жена Лаврентьева заметила на участке свет от фонарика и силуэты двух людей и сообщила об этом мужу. Бывший чиновник, взяв охотничье ружье, вышел из дома, после чего Лаврентьева услышала несколько выстрелов, а когда всё утихло, она вышла во двор и обнаружила тело мужа с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело мужчины. По данным СК, им оказался "ранее судимый 45-летний житель города Белово, занимавшийся одним из силовых видов спорта".

Соучастников преступления удалось вычислить по "биологическим следам", оставленным на месте убийства.

Приоритетной версией убийства Лаврентьева следствие считает разбойное нападение.

Сергей Лаврентьев возглавлял Киселевск с 2003 по 2018 годы. Был членом партии "Единая Россия".