Руководство детского сада в Нарьян-Маре обвинили в халатности

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности в отношении руководства детского сада в Нарьян-Маре, где несколько дней назад убили шестилетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Информации об обвиняемых по этому делу на сайте ведомства нет. По данным из открытых источников, государственным детским садом "Сказка" руководит Галина Овчинникова.

Следственный комитет также опубликовал кадры с камер наблюдения, на которых обвиняемый в убийстве Денис Поздеев заходит в детский сад и ходит по коридору.

31 октября в Нарьян-Маре в детском саду убили шестилетнего мальчика во время тихого часа. Нападение совершил 36-летний местный житель Денис Поздеев. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В СК сообщили, что он признал вину. Поздееву предъявлено обвинение по статье об убийстве малолетнего.

Полиция также задержала охранника детского сада, который впустил в здание Поздеева. В отношении сотрудника частного охранного предприятия возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет. Сообщается, что он частично признал вину.