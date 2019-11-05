Осуждённый по "московскому делу" пожаловался на медпомощь в СИЗО

Осуждённый на два года колонии по "московскому делу" Данил Беглец пожаловался на отсутствие медицинское помощи в ярославском и костромском СИЗО во время этапирования. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Беглец написал письмо своей супруге, в котором просил передать лекарства. По словам осуждённого, несколько дней он не может уснуть из-за головной боли и удушья, а медицинскую помощь ему не оказывают. По словам супруги Беглеца, у её мужа проблемы с щитовидной железой и ему требуются лекарства.

В начале сентября 26-летнего предпринимателя Данилу Беглеца приговорили к двум годам колонии по обвинению в применении насилия к полицейскому. Суд признал, что он потянул за руку полицейского Никитина, который задерживал протестующих на акции 27 июля. Сам Беглец говорил, что не участвовал в протестах, в центре Москвы в тот день оказался случайно и лишь попытался передать упавшие наушники задерживаемому, но сам попал в автозак, где его избили сотрудники правоохранительных органов.