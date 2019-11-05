Лев Парнас готов дать показания в рамках дела об импичменте Трампа

Американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас готов дать показания в рамках дела об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом агентству Reuters заявил его адвокат. Он добавил, что при необходимости будет использована пятая поправка к Конституции США, которая гарантирует право не свидетельствовать против себя.

Парнас является ключевой фигурой расследования в рамках процедуры импичмента, цель которого узнать, злоупотребил ли президент Трамп своей властью для получения личной политической выгоды.

Ранее бизнесмен отклонил просьбу трех комитетов Палаты представителей предоставить документы и дать свидетельские показания.

10 октября в США арестовали двух бизнесменов – Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Белоруссии. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. По версии следствия, они незаконно направили на кампанию Трампа 325 тысяч долларов. Свою вину они не признают.

Личный адвокат американского президента Руди Джулиани назвал бизнесменов своими клиентами. Однако, по данным СМИ, Парнас и Фруман помогали Джулиани с поисками информации о политическом оппоненте Трампа Джо Байдене и его сыне Хантере.

Накануне Палата представителей обнародовала показания бывшего посла США в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря Майкла Маккинли по делу об импичменте. Йованович заявила, что лишилась должности усилиями личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Она также сообщила, что глава МВД Украины Арсен Аваков предупреждал её, что люди из окружения Джулиани – Лев Парнас и Игорь Фруман – лоббировали её увольнение. Йованович утверждает, что, как минимум, с 2018 года Руди Джулиани добивался от Киева расследования деятельности Хантера Байдена.