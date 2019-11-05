В работах кандидатов в академики нашли "грехопадение" и "творца"

Комиссия Российской академии наук по лженауке представила информацию о шести кандидатах в академики, которые занимаются продвижением псевдонаучных идей или лекарств, не содержащих действующего вещества. Доклад опубликован на сайте комиссии.

Согласно тексту документа, четыре кандидата публиковали работы о "так называемых релиз-активных препаратах", которые в 2017 году комиссия признала лженаучными вместе с прочими принципами гомеопатии.

Ещё один кандидат в академики РАН предложил "классифицировать все живые организмы по мере их деградации от форм, созданных Творцом", а также "рассматривает хищничество и паразитизм в живой природе не как следствие адаптивной эволюции, а как результат грехопадения". Другой кандидат допускает бесконтактную передачу информации "о предшествующем обучении от умирающего организма к зарождающемуся", говорится в докладе Комиссии РАН по лженауке.

В конце сентября комиссия представила доклад о плагиате и признаках лженауки в работах 56 российских учёных. Однако экспертные комиссии отделений РАН сочли возможным рекомендовать к принятию 14 человек из упомянутых в докладе. Комиссия медицинского отделения в трёх из 17 случаев подтвердила нарушения, но решила, что они не критичны и их перевешивают заслуги кандидатов. Отделения общественных наук отрицали "факты нарушений", а отделение сельскохозяйственных наук заявило, что к своим кандидатам у него нет претензий, сообщает "Интерфакс".

Комиссия по борьбе с фальсификациями оставила за собой право обратиться к общему собранию РАН. Окончательное решение будет принято по итогам голосования в середине ноября.