На базе движения "За права человека" создадут новую организацию

Правозащитник Лев Пономарёв сообщил о создании новой организации на базе ликвидированного Верховным судом России движения "За права человека".

По словам правозащитника это будет ассоциации, которая условно сохранит прежнее название, но она не будет зарегистрирована, как юридическое лицо. В неё войдет часть сотрудников движения "За права человека". В комментарии "Интерфаксу" Пономарёв заявил, что новая организация будет коалицией, объединяющей другие правозащитные и экологические движения.

Верховный суд России 1 ноября постановил ликвидировать движение Льва Пономарёва "За права человека". Работа организации запрещена за многочисленные нарушения. Защита настаивала, что наказание несоразмерно, сам Пономарёв обещал обжаловать решение в ЕСПЧ. Перед ликвидацией движение было лишено государственных грантов и внесено в списки иностранных агентов.

Среди нарушений, найденных Минюстом, – несоответствие устава организации, принятого на последнем съезде в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс. Также в требовании о ликвидации упомянуты неоднократные штрафы Роскомнадзора в связи с признанием движения иностранным агентом.