Верховный суд России постановил ликвидировал движение Льва Пономарёва "За права человека", сообщает корреспондент "МБХ медиа" из зала суда. Работа организации запрещена за многочисленные нарушения.

Защита настаивала, что наказание несоразмерно, сам Пономарёв обещал обжаловать решение в ЕСПЧ. Перед ликвидацией движение было лишено государственных грантов и внесено в списки иностранных агентов.

Среди нарушений, найденных минюстом – несоответствие устава организации, принятого на последнем съезде в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс. Также в требовании о ликвидации упомянуты неоднократные штрафы Роскомнадзора в связи с признанием движения иностранным агентом.

В ноябре прошлого года движение впервые за 9 лет не получило финансирование из российского бюджета. В первом этапе конкурса ему было отказано на сумму около 12 миллионов рублей. На эти деньги Пономарев, по его словам, содержал две правозащитные организации с офисом в Москве и 15–20 региональных отделений. Отказ в деньгах он связывал со своей защитой фигурантов дела "Сети" и "Нового величия".

В феврале организация была внесен в список иностранных агентов после внеплановой проверки.

На заседании в пятницу Лев Пономарев говорил о том, что решение о ликвидации движения нанесёт ущерб российскому государству. "Это не иногенты, это агенты влияния россиян, иногда униженных, иногда оскорбленных, иногда находящих поддержку в этой правозащитной организации", — говорила представляющий движение адвокат.