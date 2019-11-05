Объявившего голодовку обвиняемого по делу "Сети" госпитализировали

Обвиняемый по делу так называемого террористического сообщества "Сеть" Виктор Филинков был госпитализирован в больницу имени Гааза в Санкт-Петербурге. 30 октября он объявил голодовку в знак солидарности с политзаключенными. Об этом редакции Север.Реалии рассказал адвокат "Агоры" Виталий Черкасов.

По словам юриста, он пытался попасть к своему подзащитному на свидание в СИЗО-3, но ему сообщили, что Филинков переведен в тюремную больницу. В медицинском учреждении Черкасову подтвердили, что обвиняемый находится у них в приёмном покое и с ним проводят манипуляции. Сможет ли он встретиться со своим подзащитным после обследования, адвокат не знает. Состояние здоровья Филинкова ему неизвестно.

Уголовное дело на членов так называемого террористического сообщества "Сеть" было заведено ФСБ осенью 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге были арестованы 11 анархистов и активистов движения антифа. По версии следствия, молодые люди планировали устроить теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу, чтобы "раскачать народные массы для дестабилизации обстановки в стране", а также чтобы "поднять вооружённый мятеж".

Четверо из обвиняемых – Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Виктор Филинков и Арман Сагынбаев – с самого начала сообщили о пытках током в подвале следственного изолятора с целью получения от них признательных показаний. О допросе с применением электрошокера сообщал и Илья Капустин, которого отпустили в статусе свидетеля. Позже, опасаясь за свою безопасность, он, как и жена Филинкова, уехал в Финляндию, где попросил политического убежища. При этом уголовное преследование Егора Зорина, чья явка с повинной стала формальным основанием для возбуждения дела, было прекращено.