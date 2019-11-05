Основатель сети ресторанов "Тарас Бульба" освобождён от наказания

Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания владельца сети украинских ресторанов "Корчма "Тарас Бульба"" Юрия Белойвана. В июле он был осуждён на два года колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу суда, ходатайство об освобождении от наказания направил начальник московского СИЗО "Матросская тишина", где содержится предприниматель. Причиной руководство учреждения называет состояние здоровье Белойвана.

Ходатайство было удовлетворено 1 ноября. Адвокат бизнесмена отказался от комментариев, отмечает RNS.

Налоговые претензии к Белойвану появились на фоне российско-украинского конфликта. Проверка сети ресторанов началась в 2014 году, рассказывал Белойван в интервью Радио Свобода. По словам бизнесмена, его проверяли на связь с запрещённой в России украинской националистической организацией "Правый сектор".​ После этого к его ресторанам возникли налоговые претензии.

Белойван признан виновным по восьми эпизодам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму 650 миллионов рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, сообщалось, что бизнесмен полностью признал вину.