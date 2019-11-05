В Рязани на священника завели дело после жалоб жены на побои

В Рязани на клирика Казанского женского монастыря иерея Владимира Покровского, которого жена обвинила в избиениях, заведено уголовное дело об угрозе убийством. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на региональную полицию.
В конце октября стало известно, что Покровскому на год запретили служить в церкви за жестокое обращение с домочадцами и пьянство.
Жена священника, которая страдает мышечной дистрофией и ограничена в движениях, ранее рассказала изданию Ya62.ru, что муж напивается и жестоко избивает её и их четырёх детей. По словам супруги Покровского, они вынуждены были скрываться от главы семьи.
Владимир Покровский заявил изданию "Подъём", что не бил жену. По его словам, она получила травмы, упав в подъезде. Он утверждает, что жена обвинила его в избиениях после того, как он пригрозил ей разводом из-за её отказа лечиться.
- Россия является единственной из стран – членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия.
- В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.
- По данным счётчика Counting Dead Women Russia, в августе этого года от рук партнеров или мужей в России погибли 32 женщины.
- По подсчетам активистов, их было 98. Всего за прошлый год погибло более 700 женщин. За 8 месяцев этого года жертвами стали почти 850 женщин.
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