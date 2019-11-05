В Рязани на священника завели дело после жалоб жены на побои

В Рязани на клирика Казанского женского монастыря иерея Владимира Покровского, которого жена обвинила в избиениях, заведено уголовное дело об угрозе убийством. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на региональную полицию.

В конце октября стало известно, что Покровскому на год запретили служить в церкви за жестокое обращение с домочадцами и пьянство.

Жена священника, которая страдает мышечной дистрофией и ограничена в движениях, ранее рассказала изданию Ya62.ru, что муж напивается и жестоко избивает её и их четырёх детей. По словам супруги Покровского, они вынуждены были скрываться от главы семьи.

Владимир Покровский заявил изданию "Подъём", что не бил жену. По его словам, она получила травмы, упав в подъезде. Он утверждает, что жена обвинила его в избиениях после того, как он пригрозил ей разводом из-за её отказа лечиться.