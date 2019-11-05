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В Рязанской области начнут тестировать школьников и студентов на наркотики

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Рязанская область первой в России начнёт ежегодно тестировать школьников и студентов на предмет употребления ими наркотиков, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Подростки будут подвергаться тестированию начиная с 13 лет. На процедуру должны дать согласие родители или сами учащиеся при достижении ими 15 лет. От тестирования и вовсе можно будет отказаться, но в этом случае отказников ждут "индивидуальные профилактические беседы", с кем именно – не уточняется.

В правительстве Рязанской области пообещали, что сведения о положительных результатах тестов в правоохранительные органы передаваться не будут, но с теми подростками, которые употребляют наркотические и психотропные вещества, проведут "лечебно-реабилитационную работу".

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