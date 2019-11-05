Президент Кипра пообещал изъять часть выданных за инвестиции паспортов страны

Президент Кипра Никос Анастасиадис пообещал отозвать гражданство у части жителей страны, получивших паспорт за инвестиции. Это будет сделано в случае, если выяснится, что гражданство было выдано ошибочно. Программа предоставления паспорта Евросоюза за инвестиции была запущена Никосией в 2013 году и популярна среди российских бизнесменов.

Программа получения гражданства за инвестиции была запущена Кипром в 2013 году, за это время паспорта республики получили около 4000 человек, пишет Associated Press. Схема предполагала инвестиции в экономику страны как минимум двух миллионов евро для владельцев недвижимости стоимостью 500 тысяч евро. Недавно требования были ужесточены — а порог инвестиций увеличен ещё на 650 тысяч евро, 150 из которых нельзя вернуть.

Программа выдачи "золотых паспортов" на Кипре и в ряде других стран критикуется властями Евросоюза. Чиновники считают, что проданные паспорта помогают иностранцам уклоняться от уплаты налогов, увеличивают коррупцию и уязвимы для злоупотреблений. В конце октября власти Кипра объявили о проверке выданных ранее паспортов после расследования агентства Reuters, в котором утверждалось, что гражданство ЕС с их помощью получили члены семьи премьер-министра Камбоджи Хуна Сена и его политических соратников.

Кипрское гражданство за инвестиции популярно среди российских бизнесменов. Кипрское гражданство есть у находящегося под санкциями США миллиардера Олега Дерипаски, бывшего владельца "Уралкалия" Дмитрия Рыболовлева, совладельца Evraz Александра Абрамова и совладельца аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко, — писало издание The Bell. Согласно данным Евростата, в 2017 году гражданство Кипра получили 5 c половиной тысяч иностранцев, из которых 1,3 тысячи — россияне.