Власти Кипра начали процедуру отзыва гражданства у девяти россиян, получивших паспорта в обмен на инвестиции в экономику страны. Паспорт Евросоюза обошёлся их семьям не меньше, чем в два с половиной миллиона евро. Имена лишённых гражданства пока не раскрываются.

Об отзыве гражданства у 26 киприотов рассказал журналистам министр внутренних дел Константинос Петридис. Его цитирует агентство Bloomberg. Он назвал имя только одного человека, который будет лишён паспорта, — это малайзийский финансист Джо Лоу.

Его обвиняют в причастности к краже четырёх с половиной миллиардов долларов из малайзийского государственного фонда развития. Деньги были потрачены на покупку картин Моне и Ван Гога, недвижимости, яхт, самолётов и на финансирование съёмок фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-Стрит" с Леонардо Ди Каприо.

Паспорта Кипра отнимут у восьми камбоджийцев, пяти китайцев, двух кенийцев, одного иранца и одного малайзийца, цитирует агентство неназванного чиновника. Все они получили документы по программе инвестиций в экономику страны.

Схема предполагала инвестиции в экономику Кипра как минимум двух миллионов евро для владельцев недвижимости стоимостью от 500 тысяч евро. Недавно требования были ужесточены, а порог инвестиций увеличен ещё на 650 тысяч евро, 150 из которых нельзя вернуть. Будут ли возвращены вложенные деньги – не сообщается.

Гражданство за инвестиции получили 4000 иностранцев. Всех их перепроверят, пообещал Константинос Петридис. Гражданство за инвестиции популярно у российских бизнесменов. Кипрский паспорт есть у находящегося под санкциями США миллиардера Олега Дерипаски, бывшего владельца "Уралкалия" Дмитрия Рыболовлева, совладельца Evraz Александра Абрамова и совладельца аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко, писало издание The Bell.

Программа продажи "золотых паспортов" принесла экономике Кипра около 7 миллиардов 800 миллионов евро, говорил накануне президент Кипра Никос Анастасиадис. Это спасло страну от банкротства, к которому она была близка в 2013 году, настаивает он. Но программа активно критикуется властями Евросоюза. Чиновники ЕС считают, что проданные паспорта помогают иностранцам уклоняться от уплаты налогов, увеличивают коррупцию и уязвимы для злоупотреблений.

Как будет выглядеть схема изъятия паспорта – не сообщается. В большинстве случаев, вероятно, речь идёт о жителях страны с двойным гражданством. Однако если паспорт Кипра – единственный, оставшийся у жителя страны, лишить такого человека гражданства очень сложно. Конвенция ООН о сокращении безгражданства требует от стран не отнимать свой паспорт у граждан, которые останутся в результате этих действий апатридами.