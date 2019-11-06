59% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59 процентов. Таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и "Левада-центра", которые публикуют "Ведомости".

По мнению 53 процентов опрошенных, такие реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической системы. 34 процента согласны на перемены с сохранением существующей системы власти. С 25 до 16 процентов снизилась доля россиян, считающих, что президент Владимир Путин способен предложить привлекательный план преобразований в стране.

Запрос на перемены в первую очередь касается социально-экономической сферы. 24 процента россиян назвали среди первоочередных изменений повышение зарплат и уровня жизни, 13 процентов - смену правительства и президента. Люди ждут от государства перераспределения доходов в их пользу, недовольство коррупцией достигло максимума, отмечают авторы исследования. Однако о честных выборах как приоритете государственной политики говорят лишь 9 процентов россиян, а о независимости судов – 8 процентов.

В конце октября социологи "Левада-центра" сообщали о главных страхах россиян: болезнь близких, мировые войны и произвол властей. Причем боязнь действий власти вернулась в первую тройку рейтинга с седьмого места, которое занимала в июле.