Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД не поддерживает введение ограничений в отношении Deutsche Welle и других иностранных СМИ из-за их публикаций о протестных митингах в Москве летом 2019 года. Главу дипломатического ведомства спросили о том, нужно ли лишать аккредитации DW, на конференции ОБСЕ, посвященной свободе СМИ.

По словам Лаврова, представитель немецкой медиакорпорации на встрече с сотрудниками МИД признал некорректность действий журналистов. "Когда Deutsche Welle опубликовала в твиттере по сути дела предложение россиянам использовать предлагаемые оппозицией маршруты для участия в несанкционированной протестной акции – это что, политическая реклама?! По сути дела они участвовали в подготовке этих протестов. Они подсказывали людям, куда идти. Наверное, это не функция средства массовой информации," – заявил министр.

МИД России обвинил Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела страны из-за твита о несогласованной акции 3 августа. 19 августа в Госдуме создали комиссию для расследования иностранного вмешательства. На одно из заседаний депутаты пригласили представителей Deutsche Welle, но медиакорпорация отвергла все обвинения в свой адрес и отказалась участвовать в расследовании. В Deutsche Welle указали, что в твите, о котором идёт речь, лишь цитировались лозунги протестующих и не содержалось никаких призывов от имени СМИ. Позднее Совет по вещанию Deutsche Welle вновь заявил, что отвергает обвинения в том, что DW вмешивалась во внутренние дела Российской Федерации.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявил, что действия комиссии Государственной думы по расследованию вмешательства во внутренние дела России ставят под угрозу право российских граждан на доступ к независимым источникам информации.​