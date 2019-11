"Овладел языком". Путин защитит русский от русофобов и заменит "Википедию"

5 ноября президент Путин принял участие в заседании Совета по русскому языку – и выступил сразу с несколькими заявлениями, вызвавшими в соцсетях бурную дискуссию. Например, он заговорил о необходимости защищать русский язык от "пещерных русофобов":

Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, – а это мы тоже наблюдаем, думаю, что это не секрет, – разного рода маргиналы здесь активно работают и агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой.

Какие страны имеются в виду, президент уточнять не стал, но патриоты и так его прекрасно поняли.

Сергей Марков

Путин объявил борьбу с русофобией государственной политикой. И это правильно. Русофобия это тяжелая политическая болезнь Запада, которому Россия одним своим существованием напоминает, что он Запад не всесилен и теряет экономическую и моральную силу.

Кроме того, Путин попросил заняться подготовкой словарей, которые фиксировали бы норму современного литературного языка. Некоторые комментаторы грустят, что от Путина этот язык защитить некому.

Анастасия Кириленко

Отрезать, чтобы ничего не выросло. Шакалить у посольств. Кошмарить бизнес. Впаять двушечку. Что там ещё из новояза сказочного? Про сортир все знают. Лингвисты, вы уже составили словарь путинского русского? Как переводчик, могу сказать, что это было не просто переводить. У нас с коллегами возникали научные споры.

Я предлагаю разнообразить русский язык словом "сортироцефал". Это потребители соловьиного помета. Звучит благородно, обидеться вроде не должны.

Виктор Шендерович

Еще было "замучаются пыль глотать" и много другой казарменной радости...

Теперь этот бугор будет нас учить бережному обращению с языком Пушкина и Набокова.

Борис Цейтлин

Кто русский язык будет кошмарить - замочим в сортире, на ноль помножим.

Цитата из Путина, в которой тот призвал к "совершенствованию правового поля и норм русского языка", превратилась в заметке РИА Новости в загадочное "совершенствование правовых норм русского языка", что тоже обеспокоило комментаторов.

Илья Вайцман

Это что такое было? Какие у языка могут быть правовые(!?) нормы - я решительно не понимаю. Сажать начнут, что ли, за «органы дедушки» и «мочение в сортире»...? Это вряд ли... Нет, серьезно: литературные нормы знаю, грамматические там всякие, орфографию с пунктуацией - знаю. А вот правовые..? Объясните, кто понял, будьте так добры и снисходительны к моему невежеству...

Михаил Крутихин

Ну что, теперь русофобами, объявившими войну русскому языку, будем считать всех, кто путает -тся и -ться и не закрывает запятой деепричастный оборот? Что-то я посыл верховного крышевателя воров не понял.

Кто-то видит в этой попытке привести все к некой застывшей норме признаки нового застоя.

Василий Гатов

...Я Совет по русскому языку смотреть не стал. Поэтому позволю себе обобщение: единственный идеологический мессадж нынешней версии "путинизма" - "вернуть все как при дорогом Леониде Ильиче и оставить на месте навсегда".

Ольга Седакова

О языке, мелкая деталь. Об одном его слове. Когда-то, еще в ельцинские времена, мне пришлось быть на каком-то собрании, посвященном состоянию современного русского языка и улучшению этого состояния. Выступал кто-то из АН, назначенный главным и ответственным по этому предмету. Он перечислял разные безобразия, исказившие русский язык. Среди них были и дубовые советизмы, и, наоборот, живые слова вроде "авоська". Закончил он так: "И со всем этим мы будем вести беспощадную борьбу". И ушел. Так что, когда я сообщила, что слово "беспощадный" ни в одном языке (кроме советского) в положительном смысле не употребляется, возразить было уже некому.

Другие отмечают выступление на Совете Владимира Толстого, который назвал русский язык "грозным оружием":

Ведущаяся в так называемом цивилизованном мире война против русского слова, русского языка, позволяет рассматривать его как мощнейшее, грозное оружие, а значит, это оружие должно быть в полной боевой готовности.

Александр Морозов

"...давайте так: оружием называть не будем. да, мы с вами понимаем, что это оружие. но наши враги не любят, когда это называют оружием и они сразу будут относиться к этому, как к оружию. а нам надо,чтобы они думали, что это не оружие... поэтому я прошу вас: употребляйте какой-то эвфемизм...".

(*концепция гибридного русского языка. поздний путинизм. 2019).

Бесконечная борьба с внешним врагом, к которой теперь хотят привлечь и "грозный русский язык", как нельзя лучше помогает не замечать накапливающихся внутренних проблем.

Иван Преображенский

Филологи, расслабьтесь!

Писать новый путинский словарь русского языка будет Первый краснознаменный им. свв. Кирилла и Мефодия институт подводного ракетного танкостроительства.

Потому что русский язык в их понимании - это оружие. Только оно устарело и требуется модернизация.

Максим Тихонов

Удачные попытки вытеснить русский язык на периферию не прекращаются почти вот уже двадцать лет кряду: развалена наука, и на русском языке миру там абсолютно нечего читать; в жопе кинематограф с жалкими кеосаяновскими поделками; художественная литература в самой-то РФ издается тиражами в пять, от силы десять тысяч экземпляров; режиссеров сажают по выдуманным обвинениям; развязываются войны с некогда братскими Украиной и Грузией, мало способствующие росту популярности русского языка and so on. И делают это — тут он снова прав — пещерные русофобы, маргиналы и агрессивные националисты, которыми битком набита Госдума, Совфед, правительство, НКВД и которых возглавляет он сам.

Константин Калачев

Язык у нас великий и могучий, а вот народ какой-то невезучий.

Виктор Буравлев

Как-то плохо защищен у нас язык, вы не находите? Допустим, государственный герб или флаг оскорблять запрещено, органы власти тоже, и о чувствах верующих позаботились - а вот про язык забыли. Тот самый великий и могучий, важнейшая принадлежность государства. За него следует бороться. А то ведь обижают, оскорбляют, злословят и клевещут самым возмутительным образом.

И вот здесь мы видим недоработку законодателей. Нужно срочно принять закон об административной и уголовной ответственности за явно неуважительное отношение к русскому языку. Особенно в глобальной сети "Интернет", где окопались самые пещерные русофобы. Пишут, как и что хотят, привыкли к безнаказанности. Доколе, спрашивается?

Игорь Эйдман

Последнее выступление Путина на Совете по русскому языку свидетельствует, что мафиозной группировке, начинавшей с кражи денег на продовольствие для находившегося на грани голода Петербурга, мало захваченной России. Теперь она хочет приватизировать русский язык.

Территория русского языка много больше, чем сама страна. На русском говорят во всем мире. Его защитой может быть оправдано вмешательство в дела любой страны, где живут русскоязычные.

Зомбирование русскоязычных за границей, которым давно занимается РосТВ, теперь провозглашено официальной государственной политикой. В ее рамках русский язык будет использован как "мягкая сила" в кремлевской гибридной войне.

Николай Травкин

НАпасть за нАпастью, не успеваешь поворачиваться!

Только неуловимые ракеты изобрели и в военном деле паритет с США восстановили, а Запад уже санкциями экономическими обложил. Ну, быстренько ответку соорудили, ввоз ихних продуктов запретили, импортозамещение наладили, только вздохнули посвободнее … и тут с неожиданной стороны удар получили!

Великому и могучему русскому языку "пещерные русофобы" и "разного рода маргиналы" войну обьявили.

Главнокомандующий Владимир Путин, конечно, Совет по русскому языку сразу созвал и стали думать, что делать. Предложений было много. Особенно по деньгам. Ведь члены Совета рассуждали по старинке - раз война, значит надо крепить оборону, а это требует дополнительного финансирования.

Но тут выступил советник президента Владимир Толстой и предложил революционное решение! Мол, надо от обороны перейти к наступлению и войну за наш русский язык развернуть на территории врага. Здесь то, -сказал он,- внутри своей территории, мы язык обережём, но вот за пределами Родины у нас компетенций не хватает и поэтому "во главе международных аспектов государственной языковой политики может и должно стать Министерство иностранных дел." Тем более, что "руководство нашего внешнеполитического ведомства демонстрирует всему миру и нам высочайший образец грамотного литературного живого языка!"…

Говорят, что министр Сергей Лавров, которому сразу же передали это предложение, отреагировал незамедлительно и на живом литературном языке повторил свою знаменитую фразу: "Дебилы, …"

Андрей Десницкий

А вот еще идеологии вам в ленту... Мир вокруг нас населен пещерными русофобами. Мы их не видим подчас, но это лишь потому, что они умело маскируются под обычных людей. Если в кране нет воды - ее отключили русофобы. Если есть, они ее разбавили и испортили своей русофобией. Они виноваты в том, что крокодил не ловится, не растет кокос, который год я вдовая, всё счастье мимо. И еще они космическими лучами нас облучают, чтобы мы слышали голоса на нечистом русском языке.

Но есть способ справиться с ними: надеть шапочку из фольги и включить Первый канал.

И, кому положено, погладить нежно Большую Ядерную Кнопку. Сразу становится легче.

Кирилл Лятс

Ну и чтобы подвести черту: никому никогда не удавалось управлять языком. Он будет жить и развиваться так, как ему будет угодно.

И конечно, нельзя было не вспомнить по такому поводу песню Юза Алешковского.

Александр Рыклин

Все-таки занялся вопросами языкознания! Наследственность свое берет... Природу не обманешь...

Лев Рубинштейн

Бессмертный труд "Марксизм и вопросы языкознания" был написан и, соответственно, издан года за три до, так сказать, конца славного пути его автора.

Хрущев только затеял очередную и очень громокипящую реформу русского правописания, вызвавшую целый ураган шуток и анекдотов про слово "заЕц", а также "огурцИ". Затеял, но не успел. Не по столь все же роковой причине, что его предшественник в этой коварной и мстительной области. Но тоже - мало не показалось.

Язык - не фраер. Попытки его обуздывать и стреноживать заканчиваются известно, чем. И, как показывает трудная история ХХ века, это происходит довольно быстро.

Какая мистическая сила заставляет их всех замахиваться на язык непосредственно перед "тем, как", это интересно, конечно, хотя и не совсем понятно. Но есть тут, о чем подумать, и, главное, тенденция очевидна.

Расхожее словосочетание "владеть языком" некоторые понимают так, что они на самом деле могут и, главное, вправе им владеть. Ага, как же!

Вот язык и показывает им язык, вот он и показывает со всей обнаженной наглядностью, как именно они им ВЛАДЕЮТ.

Еще большее недоумение вызвало предложение Владимира Путина заменить "Википедию" Большой российской энциклопедией в электронном виде.

Елена Рыковцева

Путин проводит заседание своего совета по русскому языку. Отдельные участники совета жалуются ему на Википедию. Мол дети пользуются непроверенной информацией.

- По поводу Википедии. Мы уже говорили с коллегами, что лучшее ее заменить новой Большой российской электронной энциклопедией. Вот это будет достоверная информация! - тут же решает проблему президент.

Интернет-замещение! Это по-нашему, по путински! Держись, фейсбук. Где-то там уже корпят над мордоркнигой...

UPD. И в ремейк “Кавказской пленницы” обязательно надо вставить: Да здравствует наша энциклопедия, самая достоверная энциклопедия в мире!

Юрий Альберт

Судя по новостям, у нас ожидается небольшая советская википедия.

Олег Лекманов

- Что случилось с русской википедией?

- Она утонула.

Михаил Виноградов

"Зачем?" - главный запрещенный вопрос в российской политике

Геннадий Смирнов

В воскресный день с моей сестрой

Мы вышли со двора.

Путинопедия со мной! -

Сказала мне сестра.

Немало смелых эта вещь

На жизненном пути

Смогла увлечь, смогла зажечь,

Поднять и повести.

Николай Данилов

Относительно "Википедии" мнения разделились. Василевский предложил заменить ее на шумную двухметровую бабу из сборной по синхронному плаванию и бидон брюта. Светлана Игоревна настаивала на длинном черном концертном платье с блестками, торте "Наполеон" и песне "Не для меня придет весна". Ефрейтор Нечипоренко говорил, что лучший вариант - это, разумеется, вагон отходов деформируемых алюминиевых сплавов с низким содержанием меди в виде листов, обрези и профилей. И, наконец, Шульц выступил с проектом ее трехэтапного обмена на двух украинских евреев.

Виталий Манский

Оказавшись одним из двух ныне живущих документалистов включенных в Большую российскую энциклопедию, свидетельствую - там тоже есть ошибки. На маленькую статью, сразу две :) Но их, в отличие от Википедии, уже не исправишь.

Николай Подосокорский

Недовольство власти Википедией понять можно. С "Большой Российской энциклопедией" всё предельно ясно - создается она за государственный счет, и вся информация в ней прошла через ряд фильтров, под каждой статьей указаны ФИО автора и т. д. Статья о В.В. Путине в ней имеет объем почти 150 тысяч знаков, а, к примеру, статьи об Иване Грозном, Петре Великом или Сталине - около 40 тысяч знаков каждая. Сразу понятно, кто более выдающийся государственный деятель в многовековой российской истории. А что в Википедии? Правки вносит кто хочет, создали ее за рубежом, кому давать указания о цензуре неясно. В статье о Путине зачем-то создан раздел "Критика", где говорится о коррупции в России. Наверняка это заокеанские кукловоды диктуют российским агентам влияния, как использовать Википедию для дискредитации действующей власти в России и подрыва доверия общества к государственным институтам. Однозначно запретить и заменить на БРЭ!

Кирилл Лятс

Ну что, finita la comedia,

Теперь по-новой станем жить.

Увы, пропала Википедия,

И есть, кого благодарить.

Теперь не будут люди русские

Читать в инете всякий блуд.

И все хорошее про Прунскене

Или про Ющенко - сотрут.

Про соглашенья впишут Минские

Все то, что нам подскажет МИД.

И Малофеевы-Мединские

Все облачат в пристойный вид.

О том, что думают соседи, я

Уж не узнаю никогда.

Российская Энциклопедия

Нас всех накроет, как......

И эти знанья суверенные

До нас насильно доведут.

А манускрипты все нетленные

Порвут, закроют и сожгут.

Такое предложение могло прийти в голову только человеку, который вообще не пользуется интернетом, считают многие комментаторы.

Майкл Наки

Я только напомню вам, что Владимир Путин НИКОГДА не видел википедию. Он не пользуется интернетом. И даже не представляет, что это такое. Это в сериале «Холивар» Лошака хорошо показано. То есть буквально нами правит (да-да, именно правит, давайте не обманывать себя) человек из другого мира. Гость из прошлого.

Ну просто вспомните все ваши взаимодействия с интернетом за последние два десятилетия и осознайте, что ВВП всех их не имел. Как недавно заметила одна из слушательниц в комментариях, Путин сейчас даже не смог бы найти работу в России 2019. Ну просто потому что нельзя жить в современном мире и игнорировать интернет.

Я понимаю, что для многих это дикая банальность, но я задумался об этом на прошлой неделе. То есть даже не классово, не с позиции чекист/не чекист, а просто человек, который проигнорировал последние 20 лет развития человечества (потому что большая часть этого развития шла рука об руку с интернетом), управляет страной, принимает законы про этот самый интернет и теперь вот википедия ему не понравилась, КОТОРУЮ ОН НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ.

Давид Хомак

Не пускайте пенсионеров в интернет

Михаил Визель

Я вычитал у Гениса, что когда президент Эйзенхауэр вышел в отставку и вернулся в частную жизнь, он впал в ступор, сняв впервые телефонную трубку и вместо голоса телефонной барышни услышав гудок. Он попал в мир всяких штабов со спецсвязью, ординарцами и телефонистками, а потом и вертушками, до внедрения автоматизированной телефонной связи, и ему никто не объяснил, что такое гудок в трубке. Похоже, с Путиным произошла та же петрушка. Он попал в мир распечаток в кожаных папочках еще до появления Википедии, и он искренне не понимает, что это такое и чем она отличается от БСЭ.

А разгадка одна: российская "википедия" позволит кому-то неплохо заработать.

Аркадий Кайданов

"Путин призвал заменить Википедию".

На создание российского аналога планируется выделить 1,7 млрд.рублей.

Господи, наконец-то задумались о самом насущном для страны!

И ничего, что сам Путин интернетами всякими не пользуется, он о народе печется!

Сергей Пархоменко

А. Ну, вот оно и вылезло на поверхность.

Созревало, разрасталось, наливалось, набухало где-то внутри. И вот выперло-таки наружу.

Это проект «Большой Российской Энциклопедии», под который товарищ Приходько (дада, тот самый, страстный любитель Дерипаскиных яхт и Рыбкиных <оральных ласк>) получил 2 миллиарда государственного финансирования.

«Уникальность портала, — говорится в сопроводительном тексте проекта, — будет заключаться в том, что будут созданы и актуализированы знания на основе имеющихся информационных ресурсов, в первую очередь выполняющий государственные задачи».

Государственные задачи энциклопедии! А как же-с.

«Партия учит, что газы при нагревании расширяются...». Помню-помню. Всего-то лет сорок прошло с тех пор, а Советская Россия возвращается на свой магистральный путь.

Почитайте, что я рассказывал пару месяцев назад в «Сути событий» про эту гигантскую аферу.

И это только начало. Там история грандиозная, есть о чем ещё рассказать.

Виктор Сонькин

Снова наблюдаю непонятное возбуждение по поводу ничего — кроме некоторого распила — не значащих слов

В то же время у руководства фонда Wikimedia Foundation, которое управляет "Википедией", заявление президента вызвало тревогу. "Газета.ру" приводит комментарий исполнительного директора фонда Станислава Козловского:

Не очень понятно, что значит – заменить "Википедию". Заблокировать? Этот нюанс не прояснен. В принципе? Мы только за то, чтобы источников становилось больше. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел в виду последнее. Я надеюсь.

В Сети, в свою очередь, надеются, что за пользование "Википедией" хотя бы не введут уголовного наказания.

Другие уточняют, что Путин, в общем, ни к чему такому не призывал – но от этого почему-то не легче.

Дмитрий Колезев

Ну, «Википедию» все-таки пока не стоит хоронить: я послушал фрагмент выступления Путина на Совете по русскому языку — мне кажется, он имел в виду, что школьникам в учебном процессе нужно дать возможность использовать Большую российскую энциклопедию в электронном виде, а не то, что нужно скорее запретить «Википедию».



Тем более, как указывают «Открытые медиа», совсем недавно русская «Википедия» даже получила президентский грант на развитие.



Впрочем, запретительная лихорадка в стране уже достигла такого масштаба, что недостаточно четко сформулированные мысли президента вполне могут стать основанием для какого-нибудь решения. Завтра условная «Справедливая Россия» внесет условный законопроект о запрете «Википедии», а парламент с перепугу его и примет, чем черт не шутит.



Грустно, что даже с Совета по русскому языку (уж казалось бы) приходят какие-то тревожные новости.

Кагал Грибоедова

Честно говоря, мне не очень нравится, когда т.н. Путина склоняют за то, что он якобы предлагает запретить Википедию (не предлагал) и рассуждает о языкознании (не рассуждал). Т.н. Путин плох не потому, что он ничего не понимает толком ни в чем <...>. Он плох потому что узурпировал власть в стране и окружил себя подонками, обеспечивающими сохранение этой власти. Потому что эта конструкция культивирует вранье и насилие. Вранье тут важнее, кстати.

И конечно, то, что президент считает нужным лично вести заседания Совета по русскому языку, – тоже факт довольно красноречивый.

Кирилл Шулика

Кстати, Совет при президенте по русскому языку продолжался почти три часа. Я вот прямо так и вообразил, как Борис Джонсон в течение трех часов проводит Совет по английскому языку, а Макрон по французскому. И они там говорят, что издадут правильные словари и не менее правильную Википедию.

Кирилл Лятс

Можно, как Германия, считать свой диалект хохдойчем и мягко намекать на это всяким австрийцам, люксембургцам и швейцарцам, а можно говорить о пещерной русофобии и национализме и проводить совещания о защите русского языка словно "Совет в Филях", не меньше. Интересно, Меркель проводила когда-нибудь совещания по поводу отвратительного диалекта у пещерных цюрихцев?