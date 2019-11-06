Бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила стала совладельцем выдающей микрокредиты компании "КарМани", утверждает журнал "Собеседник". По итогам первого полугодия 2019 года компания занимала шестое место на рынке по объёму кредитного портфеля. После того как Путина стала совладеть компанией, её положение на рынке резко улучшилось, отмечает издание.
По информации "Собеседника", Людмила Шкребнева (девичья фамилия Путиной) владеет компанией "Интерьерсервис", которой в свою очередь принадлежит компания "Меридиан". Она в 2018 году получила 7-процентную долю в кипрском офшоре Carmoney CY LTD, владеющем российской компанией "Кармани". (Изданию "Медуза" при проверке данных "Собеседника" не удалось связать компанию "Меридиан" с кипрским офшором).
"Меридиан" стал совладеть компанией в 2018 году. По итогам четвертого квартала того же года организация впервые вышла в прибыль, а затем смогла за год увеличить портфель, пишет "Собеседник".
- Владимир Путин был женат на Людмиле Шкребневой 30 лет, у супругов родились две дочери. В 2013 году Путин сообщил о разводе. В 2016 году "Собеседник" писал о новом браке Людмилы — с предпринимателем Артуром Очеретным. В Кремле личную жизнь главы государства и его бывшей жены предметно не комментируют.
- В 2017 году журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности обнаружили принадлежащую Очеретному виллу на берегу Атлантического океана во Франции. Её стоимость составляет около шести миллионов евро, при этом бизнес-проекты Очеретного особого успеха не имели, отмечало издание. Позднее дом был заброшен, сообщал телеканал "Дождь". Предположительно — из-за слишком активного внимания журналистов.
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