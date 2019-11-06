Бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила стала совладельцем выдающей микрокредиты компании "КарМани", утверждает журнал "Собеседник". По итогам первого полугодия 2019 года компания занимала шестое место на рынке по объёму кредитного портфеля. После того как Путина стала совладеть компанией, её положение на рынке резко улучшилось, отмечает издание.

По информации "Собеседника", Людмила Шкребнева (девичья фамилия Путиной) владеет компанией "Интерьерсервис", которой в свою очередь принадлежит компания "Меридиан". Она в 2018 году получила 7-процентную долю в кипрском офшоре Carmoney CY LTD, владеющем российской компанией "Кармани". (Изданию "Медуза" при проверке данных "Собеседника" не удалось связать компанию "Меридиан" с кипрским офшором).

"Меридиан" стал совладеть компанией в 2018 году. По итогам четвертого квартала того же года организация впервые вышла в прибыль, а затем смогла за год увеличить портфель, пишет "Собеседник".