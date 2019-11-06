Адвокат обвиняемого по делу о создании террористического сообщества "Сеть" Виталий Черкасов второй день не может попасть в больницу к своему подзащитному Виктору Филинкову, которого госпитализировали после объявления голодовки. Об этом Север.Реалии рассказал сам Черкасов.

В день госпитализации Филинкова 5 ноября Черкасова не пускали в больницу, объясняя это тем, что он может заразиться: предварительно, у Филинкова диагностирован гепатит А.

"Я подал письменное заявление на незамедлительное предоставление мне свидания. Потому что даже пребывание в инфекционном отделении по нормативным документам не лишает его права на свидание со своим защитником и получение юридической помощи", – объяснил адвокат.



Когда Черкасов приехал в больницу 6 ноября, ему сказали, что примут заявление, но не могут принять по нему решение, так как на месте нет начальника учреждения. Адвокат обратился в прокуратуру с жалобой.



По данным адвоката, Филинков мог прекратить голодовку, но официально эту информацию ему в больнице не подтверждали. Состояние Филинкова удовлетворительное. Окончательный диагноз должны установить за 10 дней.

Филинков объявил голодовку в знак солидарности с политзаключенными 30 октября. 5 ноября его госпитализировали в больницу имени Гааза в Петербурге.

В 2017 и 2018 году в Пензе и Санкт-Петербурге арестовали одиннадцать анархистов и активистов движения антифа. Следственный комитет считает, что задержанные хотели организовать теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу, чтобы "раскачать народные массы для дестабилизации обстановки в стране", а также чтобы "поднять вооруженный мятеж". Некоторые обвиняемые заявили о пытках током. В правозащитном центре "Мемориал" дело "Сети" признали политически мотивированным.

Московский окружной военный суд в январе 2019 года признал "Сеть" террористической организацией.