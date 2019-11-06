Немецкая общественная телерадиокомпания Deutsche Welle отвергло слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что редакция признала некорректное освещение акций протеста в Москве. Позицию российского чиновника в редакции назвали "недоразумением".

В среду на конференции ОБСЕ, посвященной свободе СМИ Лавров заявил, что представители немецкой медиакорпорации на встрече с сотрудниками МИД признал некорректность действий журналистов издания в России. МИД ранее объявил компанию во вмешательстве во внутренние дела страны из-за твита о несогласованной акции 3 августа. В Deutsche Welle указали, что в твите, о котором идёт речь, лишь цитировались лозунги протестующих и не содержалось никаких призывов от имени СМИ.

В издании отвергли обвинения России. Представитель телерадиокомпании заявил "Открытым медиа" в среду, что не согласны со словами министра. "Комментарий [Лаврова], что DW признала ошибки при освещении событий в России, скорее всего, является недоразумением", — сказали там.