Десятки тысяч подписей собрала петиция "Новой газеты" с требованием открыть в "Расстрельном доме" на Никольской в Москве "Музей истории террора". Владелец здания намерен превратить его в торговый центр с парфюмерным бутиком, рестораном, книжным магазином и винным погребом. Как говорится в петиции, "на месте, где люди выслушивали свой смертный приговор, разместятся торговые прилавки. В подвалах, где расстреливали — кухня. Мы расцениваем план превращения "Расстрельного дома" в торгово-развлекательный комплекс как кощунство и издевательство над памятью жертв террора. На месте ужаса не может быть ресторана, и на месте казней не продают парфюм!".