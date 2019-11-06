В квартиру либертарианца Михаила Светова пришла с обыском полиция

В квартире одного из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова начался обыск. Об этом сообщается в телеграм-канале "Открытых медиа". Как рассказал изданию пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд, у полицейских было при себе постановление о проведении обыска.
Ранее Светов написал у себя в твиттере, что его квартиру караулили несколько сотрудников полиции и люди, скрывающие лица. Активист сказал им ждать адвокатов.
В среду днём стало известно, что Светова вызвали в Следственный комитет на допрос. Телеканал РЕН-ТВ без указания источников утверждал, что в отношении политика начата доследственная проверка по делу о развратных действиях. В отношении кого – не уточнялось.
- Михаил Светов был одним из организаторов митингов против блокировки Телеграма, против политических репрессий и за допуск оппозиции до выборов в Мосгордуму. Акции, проходившие на проспекте Академика Сахарова в Москве, собирали по несколько десятков тысяч человек. В августе за нарушение правил организации одного из митингов Светова арестовали на 30 суток.
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